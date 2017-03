Una de esas tiras cómicas que leía cuando era chico. Se me cayó un lagrimón cuando la vi. Tal vez muchos no los conozcan y no tengan ni idea de lo que estoy hablando, pero estos personajes fueron parte de la infancia de muchos (de la mia, por ejemplo). Sin tele color, sólo con radio AM, y por supuesto sin celulares, internet y todo estos aparatitos que vemos y tenemos hoy en día.









Eneas era flaco y alto, con bigote y de nariz larga. Casi siempre usaba un sombrero. Estaba casado y tenia un hijo llamado Tobita. La familia tenia una gata de mascota que a veces tenía sus propias historietas. La famosa gata de Tobita. ¿Cuantas gatas conocen con ese nombre y no sabían el porque? También tenía una suegra que en ocasiones lo llevaba al borde de la locura con sus ocurrencias.

Benitín era bajito, pelado, con barba y siempre usaba una galera. Era soltero y siempre andaba a la conquista de muchachas lindas las que casi siempre le rompían el corazón. Tenía un hermano gemelo llamado Julio.

En ocasiones Benitín metía en líos a Eneas frente a su esposa lo que hacía que ésta lo golpeara. Esto provocaba que Benitín recibiera su merecido por parte de Eneas, por lo que ambos terminaban con un ojo morado.

Benitín y Eneas fue la clave del éxito para muchos diarios en Estados Unidos. En su momento causó muchos pleitos entre diarios, ya que todos competían por tenerlos en exclusividad. Eneas y Benitín hasta hoy siguen atrayendo a muchos lectores.