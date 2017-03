El mediocampista francés Lucien Laurent, fue el autor del primer gol de la historia de los Mundiales de Fútbol. Y al contrario de lo que muchos puedan pensar no fue en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se disputó el Primer Campeonato Mundial de Fútbol de la historia. El estadio no estaba terminado y el primer partido se disputó el 13 de julio de 1930 en el “El Field de los Pocitos”, la vieja cancha de Peñarol, hoy desaparecida. Un testigo de ese partido, Raúl Barbero cuenta: “…con un amigo teníamos una revista de fútbol que se llamaba Centenario Sport. Quisimos sacar una edición especial por el primer Mundial de Fútbol. Entonces sorteamos quién iba a cubrir ese partido y quién el de Estados Unidos-Bélgica, que se jugó en el Parque Central de Nacional, el otro grande uruguayo. A mi me tocó ir a la de los Pocitos, donde las redes de un arco se inflaron primero. Hacía mucho frío y había poca gente.” “El Field de los Pocitos” estaba ubicado en lo que hoy son las calles Cnel. Alegre y Charrúa.

El gol de Laurent fue a los 19 minutos. “No me acuerdo bien del gol”, continua Barbero, mientras mira la única fotografía que se conserva de aquel puntapié histórico en el Museo de Fútbol. Pero sí dijo que recordaba cómo la selección francesa había salido de aquel estadio, cantando La Marsellesa tras ganarle por 4 a 1 al combinado de México.

Laurent, quien anotó su famoso gol en apenas su segundo partido como internacional, actuó en diez partidos con la selección y metió diez tantos. Nacido el 10 de diciembre de 1907 en la región de Val de Marne, al sureste de París, Laurent militó con CA París, Sochaux, Club Francais, Rennes, Estrasburgo y Besancon entre las décadas de los 20 y 40. Francia perdió después con Argentina y Chile, quedando eliminada en la primera ronda. Fue el primer gol marcado en un Campeonato Mundial y sucedió en Uruguay en 1930.

Esta es la esquina de Charrúa y Coronel Alegre en Montevideo donde se marca lo que fue el medio de la cancha. A la derecha (al costado del auto gris) hay un pequeño monumento recordatorio indicando el centro exacto.

Con este monumento alusivo, se indica donde se encontraba el arco donde se realizó el primer gol.